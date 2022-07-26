الصين ترسل الوحدة المعملية "ونتيان" إلى محطتها الفضائية

المصدر: البيان

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أطلقت الصين أول امس الأحد الوحدة المعملية "ونتيان"، وهي الأولى من نوعها لمحطة الفضاء الصينية، وفق وكالة "شينخوا".

وستعمل الوحدة الجديدة كنسخة احتياطية من الوحدة الأساسية ومنصة قوية للتجارب العلمية.

وقال ليو قانغ، نائب كبير مصممي نظام محطة الفضاء لبرنامج الفضاء المأهول الصيني التابع للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، إن طول وحدة "ونتيان" يبلغ 17.9 متر، فيما يبلغ قطرها الأقصى 4.2 متر وتبلغ كتلة الإقلاع 23 طنا.

وتتكون الوحدة من حجرة عمل وحجرة معادلة الضغط وحجرة موارد.

وتم إطلاق، الذي يحمل الوحدة "ونتيان"، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية بجنوبي البلاد، حسبما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية.

وبعد حوالي 495 ثانية، انفصلت "ونتيان" عن الصاروخ ودخلت المدار المخطط لها، حيث حقق الإطلاق نجاحا كاملا، حسبما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية.

وتعد هذه هي المهمة الـ 24 منذ الموافقة على برنامج الفضاء المأهول في البلاد والبدء فيه.

ومن المتوقع أن تُكمل أعمال إنشاء محطة الفضاء الصينية "تيانقونغ" خلال العام الجاري، حيث ستتطور بعد ذلك من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني بثلاث وحدات -- الوحدة الأساسية "تيانخه"، والوحدتين المعمليتين "ونتيان" و"منغتيان".

وتم إطلاق الوحدة الأساسية "تيانخه" خلال أبريل العام 2021، بينما من المقرر إطلاق الوحدة المعملية "منغتيان" خلال أكتوبر القادم.

وفي وقت لاحق، ستلتقي وحدة "ونتيان" وستلتحم مع مجموعة من محطة الفضاء وفقا للإجراءات المقررة، وسيدخل رواد فضاء مركبة "شنتشو-14" إلى وحدة "ونتيان" لتنفيذ الأعمال ذات الصلة.