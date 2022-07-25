السعودية.. القبض على فتاة ظهرت في بثّ تتحدث بمضامين جنسية ..(فيديو)

المصدر: البيان

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ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم "الاثنين" القبض على مقيمة ظهرت في بثّ في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية،من شأنها المساس بالآداب العامة

وقال الأمن العام السعودي، في بيان، إنه تم القبض على مقيمة من الجنسية المصرية، ظهرت في بثّ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة.

وأشار إلى أنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.