مصرية تسرق بصمة شقيقتها المتوفاة من ثلاجة الموتى

المصدر: البيان

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أقدمت معلمة مصرية على استخدام حيلة غريبة بهدف السيطرة على الميراث وحرمان أشقائها منه، حيث قامت بأخذ بصمة شقيقتها المتوفاة من جثتها الموجودة داخل ثلاجة حفظ الموتى، دون أي مراعاة لحرمة الموتى.

وتلقى أمن محافظة الدقهلية، إخطارا من المباحث يفيد بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بقيام معلمة بأخذ بصمة شقيقتها، ربة منزل وغير متزوجة ولديها ميراث «أراضٍ وعقارات» على 6 عقود بيع ابتدائية خالية، المتوفاة والمتواجدة داخل ثلاجة حفظ الموتى.

وبالانتقال والفحص تبين قيام مغسلة موتى أنها أثناء تغسيل جثمان المتوفاة المودعة بثلاجة الموتى بمستشفى الطوارئ، لاحظت أن شقيقة المتوفاة أخذت بصمتها على 6 عقود بيع، وتوجد آثار لهذا الأمر على أصبع المتوفاة، وبسؤال المتهمة شقيقة المتوفاة أقرت بارتكاب الواقعة، وعللت ذلك لتوصية المتوفية لها بالتبرع بميراثها لعمل الخير.

وتم التحفظ على العقود، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وعرضها على النيابة العامة، التي أقرت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.