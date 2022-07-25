الشرطة العمانية تقبض على 4 أشخاص تعمدوا عبور واد أثناء السيل (فيديو)

المصدر: البيان

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قبضت شرطة محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان على أربعة مواطنين لتعمدهم عبور أحد الأودية بمنطقة وادي بني غافر.

وأوضحت الشرطة العمانية في حسابها على تويتر أنه تم توقيف 4 أشخاص أثناء عبور أحد الأودية باستخدام سيارة دفع رباعي معرضين أنفسهم للخطر.

وأضافت أنه يتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، استعدادا لإحالتهم إلى الجهات القضائية.

قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تستوقف أربعة مواطنين لتعمدهم عبور أحد الأودية بمنطقة وادي بني غافر في ولاية الرستاق معرضين أنفسهم للخطر، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم لإحالتهم إلى الجهات القضائية.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/i152Dizt0T — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 24, 2022