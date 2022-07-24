الصين تطلق الوحدة الثانية لإكمال محطتها الفضائية

المصدر: أ ف ب

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أطلقت الصين ثاني وحداتها الثلاث اللازمة لإكمال محطتها الفضائية قيد الإنشاء إلى الفضاء الأحد، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي "سي سي تي في".

وأرسلت الوحدة التي أطلق عليها "وينتيان" والبالغ وزنها 20 طنا وغير المأهولة، بصاروخ "لونغ مارتش 5 بي" عند الساعة 14,22 (06,22 ت غ) من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان المدارية (جنوب).

وستلتحم هذه الوحدة المختبرية البالغ طولها 18 مترا وقطرها 4,2 أمتار في تيانهي، بأول وحدة في المحطة قيد الإنشاء والموجودة في المدار منذ أبريل 2021.

وتمثل العملية تحديا للطاقم لأنها تتطلب العديد من التلاعبات عالية الدقة، بعضها باستخدام ذراع آلية.

وتحتوي هذه الوحدة الجديدة التي تشمل ثلاث مناطق للنوم ومراحيض ومطبخا، رفوفا للتجارب العلمية.

وستعمل "وينتيان" أيضا منصة احتياطية للتحكم في المحطة الفضائية في حال حدوث عطل.

ومن المقرر أن تطلق الوحدة الثالثة والأخيرة لاستكمال المحطة الفضائية الصينية "تينغوان" في أكتوبر، ومن المتوقع أن تصبح جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية العام.