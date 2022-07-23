أم تقتل ابنها بمساعدة عشيقها بعد أن أذاقاه صنوف العذاب

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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أُدينت امرأة انجليزية بارتكاب جريمة قتل طفلها إلى جانب عشيقها بعد أن أذاقاه صنوف العذاب.

وتوفي الطفل سيباستيان البالغ من العمر 15 عاما بسبب تعفن الدم الناجم عن إصابات بكسور في الأضلاع الناتجة عن قساوة التعذيب.

وتعرض الطفل لصنوف من أنواع التعذيب كالضرب بقطعة من الخشب ، والجلد بكابل والطعن بإبرة من قبل والدته وشريكها.

كما كان المتهمان يجبران الطفل على القيام بتمارين قاسية لمجرد سقوط فتات الطعام على أرضية غرفة نومه، أو حتى الذهاب إلى المرحاض ليلاً وذلك وفق ديلي ميل البريطانية.

وصادرت الشرطة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة من منزل العشيقين في هدرسفيلد ، غرب يوركشاير ، والتي كان الهدف من تركيبها مراقبة الطفل سيباستيان وفرض السيطرة عليه عن بُعد.

وقبل يوم من وفاته شوهد عشيق والدة الطفل يجبره على الطعام ويطعنه بإبرة في فخذه وهو يضحك.

وعثر على الطفل فاقدًا للوعي من قبل المسعفين في منزل في غرب يوركشاير يوم الجمعة الماضي.

وبحسب المحكمة تعرض الطفل لإصابات متعددة، بما في ذلك جروح مفتوحة وكسور عديدة في الأضلاع ، قالت النيابة إنها تسببت في مضاعفات أدت إلى وفاته.

واعترف العشيقان بالقتل غير العمد.

ومع ذلك ، فقد أدين كلاهما اليوم بقتل سيباستيان من قبل هيئة محلفين بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع في محكمة ليدز كراون.