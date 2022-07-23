فاجعة مؤلمة.. وفاة شاب مصري بعد رحيل شقيقه بساعات حزناً عليه

المصدر: البيان

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توفي شاب من مركز يوسف الصديق بالفيوم في مصر بعد رحيل شقيقه الأكبر في نفس اليوم، حزنًا على رحيل شقيقه الأكبر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية تعود التفاصيل عندما أجرى الشاب عبد السميع عبد المجيد، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، عملية جراحية وهي تركيب دعامة قلب، فأصابه إعياء بعدها بفترة، الأمر الذي آثار قلق شقيقه عليه.

وتدهورت الحالة الصحية للشقيق الأكبر، ورحل على إثر ذلك، وبعد رحيله بوقت قليل جدًا رحل شقيقه رمضان عبد المجيد، أصغر من شقيقه الأكبر بعامين، حزنًا على رحيله.

تشييع جثامين شقيقين في الفيوم

وشيّع أهالي قرية الحامولي، التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، جثامين الشابين لمثواهما الأخير بمقابر القرية، وسط حالة من الحُزن على رحيلهما المفاجئ، فالجميع يدعوا الله أن يصبر ذويهم على فراقهما، حيث أكد الأهالي، أن الشقيقين يتسمان بالطيبة والأخلاق الحميدة.

واتشحت قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بالسواد عقب رحيل الشابين الشقيقين في نفس اليوم.