حالة نادرة.. قرش يسبح مع راكبي الأمواج

المصدر: البيان

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في حالة نادرة قامت سكة قرش بالسباحة مع راكبي أمواج في هاواي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطعاً مصوراً لسمكة قرش تقفز في الهواء برفقة راكب أمواج وذلك بحركة سريعة.

ووفق العربية نت أظهر المقطع الذي التقطه أحد رواد شاطئ جزيرة ماجيك إحدى جزر هاواي، سمكة القرش وهي تقفز في الهواء وتقوم بحركات دوران سريعة، وفق موقع " KHON2".

بوقال موظفو الأكواريوم إنهم يعتقدون أن السمكة إما سمكة قرش سوداء أو قرش رملي.

وأضافوا أن طولها يمكن أن يبلغ حوالي 8 أقدام.

يذكر أن المقطع التقط يوم الأحد الماضي، حيث كانت فيه الأمواج مرتفعة في ذروة تاريخية.