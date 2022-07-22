فاجعة جديدة.. إطلاق النار على طبيب مصري في السعودية

المصدر: البيان

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ضجت المواقع الاخبارية المصرية بخبر إطلاق مواطن سعودي النار على طبيب مصري داخل أحد المستشفيات في المملكة وضربه بسلاح أبيض في وجههه مما أدى الى اصابة الطبيب بإصابات بالغة.

وذكرت المواقع الإخبارية المصرية أن السلطات السعودية القبض على مواطن سعودي أطلق الرصاص على طبيب مصري، يبلغ من العمر 55 عاما، بعد اعتراض الأول على تشريح جثة شقيقه.

بدأت الواقعة باعتراض أحد المواطنين بالمملكة على تشريح جثة شقيقة، الأمر الذي تطور إلى حد إطلاق النار على الطبيب المصري، وضربه بسلاح أبيض في منتصف الوجه، وذلك داخل مقر عمله بمركز السموم هناك.

وعلى الفور، تم نقل الطبيب المصري إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة لاستخراج الرصاصة، التي نجحت بالفعل، وهو الآن يستعد لإجراء جراحة جديدة في الصدر.

ويقبع الآن الطبيب المصري داخل غرفة الرعاية المركزة حتى تتحسن حالته، داخل مستشفى البريدة الحكومي تحت إشراف طبي كامل.

ومن جانبه، أفاد الطبيب المشرف على حالة المجني عليه بأنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء المشاجرة، ولا توجد أي معلومات عن الواقعة حتى الآن.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من وفاة ابن محافظة المنوفية الصيدلي أحمد حاتم، والذي كان يعمل في احدي صيدليات مدينة سكاكا بالسعودية، إثر إطلاق أعيرة نارية عليه من قبل سيدة سعودية.