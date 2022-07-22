ماتت في المصعد .. من هي العالمة المصرية سميرة عزت؟

المصدر: البيان

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لقيت العالمة المصرية سميرة عزت مصرعها يوم الثلاثاء الماضي إثر سقوطها من المصعد ما أدى لتهشم جمجمتها ووفاتها.

وأثناء محاولة الدكتورة سميرة عزت استقلال مصعد شركة أدوية شهيرة بأكتوبر، فوجئت بأن المصعد معطل، جاء عامل الصيانة الخاص بالمصعد، والذي أكد لها أنه تم إصلاح العطل، حيث دخل إلى كابينة المصعد، وأكد لها أنه سليم لتقتنع وتدخل وخلال استقلالها المصعد تحركت الكابينة فجأة، مما أسفر عن اصطدام المصعد بالحائط لتلقى الدكتورة مصرعها متأثرة ببعض الإصابات المتفرقة بالجسد.

من هي الدكتورة سميرة عزت؟

الدكتورة سميرة عزت هي مدير مركز مارك لأبحاث التجارب السريرية واستشاري الأبحاث العلمية بمستشفيات شفاء الأورمان.

وهي رئيس قطاع الأبحاث الإكلينيكية بشركة إيفا فارما.و أستاذ الصحة العامة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية سابقاً.

وسميرة عزت هي مؤسسة ورئيس البحث العلمي بمستشفى علاج سرطان الأطفال بالمجان ، كما انها حاصلة على جائزة الدولة للبحث العلمي.

وزوجها الدكتور مدحت الهريدي، مدير عام مستشفى الطلاب بجامعة القاهرة.

كتب الدكتور مدحت الهريدي رسالة مؤثرة على صفحة فيسبوك الخاصة به ينعى بها زوجته التي لقيت مصرعها داخل مصعد كهربائي بأكتوبر بكلمات حزينه قال: خالص الشكر لكل من تقدم بواجب العزاء في وفاة زوجتي الغالية، رحمها الله رحمة واسعه سواء بالحضور أو بالاتصال تليفونيا أو بمواقع التواصل الاجتماعي شكرا للأساتذة الأفاضل من جامعة المنوفية ومركز الكبد بالمنوفية، ومن جامعة القاهرة، ومستشفى الطلبة، ومن مستشفى 57357، ولكهنة الكنائس الذين تواصلوا للتعزية، شكرا لكم جميعا، لا أراكم الله مكروها في عزيز، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقدم بطلب في آخر الرسالة المكتوبة قائلاً: طلب أخير، برجاء الدعاء لها بالمغفرة ولنا بالصبر والجلد فالحدث جلل، لعل ربنا يتقبل إن شاء الله.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بمصرع طبيبة داخل شركة أدوية شهيرة بأكتوبر، لتنتقل قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، لتتبين من المعاينة أن الطبيبة فقدت حياتها نتيجة سقوط مصعد معطل، بعدما أقنعها فني الصيانة بالركوب، إذ سقط المصعد ولقيت مصرعها، فيما أصيب الفني.

تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على فني الصيانة الذي أقنع المجني عليها بركوب الأسانسير، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وقد طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حيال وقوع الحادث، ومعرفة إن كان فني المصاعد تعمد قتل المجني عليها أو إصابتها لعلمه بتعطل المصعد أم لا.

وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الداخلية للمستشفى، تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وقد استدعت عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال حدوث الواقعة، للوقوف على السبب الرئيسي حول الواقعة.

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