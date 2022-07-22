مصر.. التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية لعام 2022

المصدر: البيان

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أعد المركز الإعلامى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، سؤالا وجوابا حول اختبارات القدرات لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية لعام 2022



س1: كيف يتم التسجيل لاختبارات القدرات؟

• يقوم الطالب بالتسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg



س2: من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لاختبارت القدرات في هذه المرحلة؟

• طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام ( 3 - 5) سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.



س3: ما الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات؟

• كليات الإعلام.

• كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

• شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

• شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

• كليات التربية الرياضية.

• كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

• كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

• كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج).

• الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).



س4: أين يتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن اختبارات القدرات المؤهلة لها ؟

• عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على موقع: www.tansik.egypt.gov.eg



س5: ما خطوات التسجيل لاختبارات القدرات على شبكة الإنترنت؟

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه:

www.tansik.egypt.gov.eg



• يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس.

• سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

• ثم بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

• عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.



س6: كيف يتم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات؟

• تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسئولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، ولن يعتد بأية نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.



س7: هل يحق للطالب الراسب دخول اختبارات القدرات مرة أخرى؟

تُجرى اختبارات القدرات في المواعيد المقررة مرة واحدة، لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأية إفادة ورقية، تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق الشفافية مع أبنائنا الطلاب.



س8: ما الأوراق المطلوبة عند أداء اختبارات القدرات بالكلية؟

• رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

• صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب صورتين شخصيتين، بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.



س9: ما التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أدائه اختبار القدرات؟

• ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

• إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات، وقفازات طبية، وكحول؛ لضمان سلامة الطالب، ووقايته من أية فيروسات.

• التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية، أثناء الاختبارات، خاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

• الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

• غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

• ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات. من يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.