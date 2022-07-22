كسوة الكعبة.. الثوب الأغلى في العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح ثوب الكعبة المشرفة الأغلى في العالم، بتكلفة سنوية تتجاوز (20) مليون ريال سعودي، حيث يزن الثوب (850) كيلوغراماً.

وتمر مراحل كسوة الكعبة المشرفة بمجموعة من الأقسام الفنية والتشغيلية، حيث تبدأ بمرحلة الصباغة، وهي أولى مراحل إنتاج الكسوة بالمصنع، حيث يزود قسم الصباغة بأفضل أنواع الحرير الطبيعي الخالص في العالم. بعد ذلك، يأتي النسيج الآلي الذي يحتوي على العبارات والآيات القرآنية والمنسوخة.

يليها قسم المختبر، الذي يقوم بإجراء الاختبارات المتنوعة للخيوط الحريرية والقطنية، من أجل التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة، من حيث قوة شد الخيوط الحريرية، ومقاومتها لعوامل التعرية، إضافة إلى عمل بعض الأبحاث والتجارب اللازمة لذلك.

يأتي بعدها مرحلة الطباعة «التييتكون»، منها قسم الحزام والتطريز، وقسم خياطة الكسوة، ثم وحدة العناية بالكسوة.

وعقب انتهاء جميع مراحل الإنتاج والتصنيع يقام حفل لتسليم الكسوة لكبير سدنة بيت الله الحرام.