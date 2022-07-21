طفل 4 سنوات يطلق النار على الشرطة لأنه يريد أباه

المصدر: البيان

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نشرت الشرطة الأمريكية في ولاية يوتا مقطع فيديو لحادث إطلاق نار في فبراير

أطلق طفل أمريكي يبلغ من العمر 4 سنوات النار على ضباط أثناء اعتقالهم لوالده لأنه "أراد عودة والده".

وكانت شرطة ولاية يوتا الأمريكية بصدد اعتقال والد الطفل ، سادات جونسون ، 27 عاما.

ووفقًا لإدارة الشرطة بحسب ديلي ميل قام جونسون بسحب مسدس على أحد موظفي ماكدونالدز بسبب مشكلة تتعلق بطلبه .

وطلب الموظف من جونسون التقدم إلى منطقة في ساحة انتظار السيارات وتم استدعاء الشرطة ووصلوا لاعتقال جونسون.

ورفض جونسون طلبات الضابط بالخروج من السيارة قبل استعمال القوة.

وأثناء إلقاء القبض على جونسون ، رأى أحد الضابط بندقية تصوب نحوهم وسمع صوت طلق ناري بعد ثوان.

وبعد أن نظر الضابط داخل السيارة ، صرخ أحد الضباط: "طفل!" في الخلفية.

وحاول أحد الضباط إبعاد البندقية عن يدي الطفل لكنها انفجرت بعد إطلاق النار، ولم يصب أي من الضباط في الحادث.