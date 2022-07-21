حقيقة وجود آيس كريم مسرطن بالسعودية

المصدر: البيان

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، حقيقة ما تم تداوله الفترة الماضية بشأن وجود آيس كريم من إنتاج شركة نستلة يحتوي على مادة مسرطنة، في الأسواق المحلية.

وتداول مغردون أخبارًا تفيد بسحب 46 علامة تجارية من "آيس كريم نستلة" من السوق في إسبانيا، لاحتوائها على مادة مسرطنة تسمى أكسيد الإيثيلين وفق صحف سعودية.

وأوضحت الهيئة أنها ترصد باستمرار البلاغات المتعلقة بسلامة المنتجات، مؤكدة أن المنتجات المتأثرة بالبيانات الواردة في البلاغ لم ترد للمملكة، واتُخذت الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخولها للأسواق المحلية.

واستفسر أحد المغردين على موقع "تويتر" حول وجود هذه العلامات التجارية في المملكة، ليرد عليه حساب الهيئة العامة بالنفي.