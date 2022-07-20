مع ارتفاع درجات الحرارة.. 5 أشياء معرضة للانفجار لا تتركها أبداً داخل السيارة

المصدر: البيان

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مع الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، حذر الدفاع المدني السعودي من ترك بعض المتعلقات داخل المركبات خلال فصل الصيف؛ مما قد يتسبب في انفجارها مع ارتفاع درجات الحرارة واشتعال النار في المركبة.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على "تويتر": في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تأكد من خلوّ المركبة من:

عبوات الغاز

وولاعة السجائر

الشاحن المتنقل

بطارية الشاحن

عبوة العطر المضغوطة

عبوة سائل معقم اليدين

وأكد أن جميع هذه الأشياء مُعرّضة للانفجار؛ وخاصة أثناء شدة الحر في فصل الصيف؛ مشيرا إلى أن أخطر هذه الأشياء هي المعقمات والتي قد تشتعل في أي وقت في أجزاء من السيارة.