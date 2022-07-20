انتقادات حادة للشيخ عادل الكلباني بعد ظهوره ببنطال جينز على دراجة نارية "صورة"

المصدر: البيان

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بعد انتشار صور الشيخ عادل الكلباني إمام جامع الملك خالد بالرياض سابقا، وهو يركب دراجة نارية من نوع "هارلي" ويلبس بنطال جينز، انهالت الانتقادات على الشيخ السعودي حتى أن أحدهم اتهمه بأن لباسه لا يخدم الإسلام.

ورد الكلباني في منشور على تويتر، على أحد منتقديه ويدعى مشبب آل فرحان، الذي انتقد الشيخ قائلا: "صراحة يا شيخ لباسك على الدباب (الدراجة النارية) غير لائق ولا يخدم الإسلام"، وتساءل الكلباني: "يعني لبس البشت (عباءة للرجال) هو اللي يخدم الإسلام؟".

وتوالت الانتقادات على لباس الكلباني الذي قال في منشور آخر "كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا، والبس ما تشاء، ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا".

وكان الكلباني قد رد أيضا على منتقديه في تصريح لموقع مصري قال فيه: "استهجان البعض لتصرفاتي هو تنمر. ليس من حقهم الإنكار، وليس من اهتمامنا الرد عليهم". وتساءل "إذا كان ركوب الدراجة حراما فليأتنا بالدليل وإن كان حلالا فعلام الإنكار؟".