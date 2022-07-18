مصر تحذير من "الحقنة السحرية"

المصدر: البيان

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حذرت وزارة الصحة المصرية من استخدام حقن البرد المستخدمة في علاج نزلات البرد والمشهورة بـ"الحقنة السحرية".

وتابعت الوزارة فى منشور اليوم: "يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد وتتكون من مضاد حيوى وكورتيزون ومسكن للآلام".

وبحسب "اليوم السابع"، قالت الوزارة : "المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية إنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية والإفراط فى استخدامها يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد".

وأضافت أن "الكورتيزون يمثل الإفراط فى استخدامة ضعف فى المناعة ولة أضرار كثيرة على مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم، بينما خوافض الحرارة الاستخدام الزائد لها يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكرى والربو، كما أن الإفراط في تناولها يسبب قرحة في المعدة واختلال في وظائف الكلى".

