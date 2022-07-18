جريمة هتك عرض طفلة في الملاهي تهز أسيوط.. و5 قرارات عاجلة من النيابة

المصدر: البيان

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طفلة لم تكمل عامها الخامس، كانت ضحية لجريمة هتك عرض من طفل آخر لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره، وتصدرت الجريمة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث حتى تم ضبط المتهم وإغلاق المنشأة لمراجعة التراخيص الخاصة بها، وأصدرت النيابة 5 قرارات عاجلة في الواقعة.

تفاصيل الجريمة

ملك طفلة صغير تبلغ من العمر 4 سنوات، ذهبت مع والدتها إلى مركز ألعاب ترفيهية «خاص» في مدينة أسيوط، وطلبت الطفلة الذهاب إلى الحمام إلا أنها لم تكن على دراية بأن هناك من ينتظرها، حيث دخل إليها طفل يدعى «سامر»- 13 عاما- وقام بهتك عرضها كما ادعت والدتها، وعلى الفور أبلغت والدتها الأجهزة الأمنية، حيث تلقى مأمور قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من سيدة تتهم طفل «سامر» بهتك عرض نجلتها «ملك» 4 سنوات داخل دورة مياه بأحد مراكز الألعاب الترفيهية بمدينة أسيوط. وفق صحيفة "المصري اليوم".

وعقب تقنين الإجراءات، ألقى ضباط مباحث قسم ثان أسيوط برئاسة المقدم بركات أحمد بركات القبض على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة هتك عرض الطفلة وباشرت النيابة التحقيقات وقررت إحالة الطفل المتهم بهتك عرض طفلة الملاهي إلى نيابة الطفل لعدم بلوغهما السن القانوني، كما قررت استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بها.

5 قرارات من النيابة

أمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم بالاعتداء على الطفلة ملك بأسيوط، دار رعاية.

وقال بيان صادر اليوم: «ورد بلاغ إلى النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري بتعدي الطفل المتهم البالغ عمره ثلاثة عشر عامًا على الطفلة المجني عليها ملك، والتي لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقةٍ لألعاب الأطفال بأسيوط، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

استجواب الضحية

وسألت والدي الطفلة المجني عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة في التحقيقات، كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي».

كاميرات المراقبة

وتابع البيان: «انتقلت النيابة العامة إلى محل الحادث فعاينته واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسؤولين عن إدارة المكان فتبينت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نُسب إليه من اتهام فأنكر».

قرارات النيابة

وأضاف البيان: «على هذا أمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، كما قررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسؤول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم».

إغلاق الملاهي

أغلقت رئاسة حي شرق أسيوط السبت الماضي مركز للألعاب الترفيهية بسبب عدم استكمال إجراءات الترخيص وذلك على خلفية وقوع حادث اعتداء على طفلة بداخله أثناء ذهابها إلى دورة المياه. كانت حملة من رئاسية حي شرق أسيوط وقسم شرطة ثان أسيوط قاموا صباح اليوم بتشميع مركز خاص بالألعاب الترفيهية بسبب عدم الانتهاء من إجراءات الترخيص وجاء ذلك بعد الاعتداء على طفلة أثناء ذهابها إلى دورة مياه.

عقوبات هتك العرض

عقوبة هتك العرض ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد«.

أما هتك العرض الذي يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): »كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات«.