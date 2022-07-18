هيئة الاتصالات السعودية: حجب 42.5 مليون مكالمة احتيالية في 4 سنوات

المصدر: البيان

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قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية إن عدد المكالمات الانتحالية التي حجبتها خلال السنوات الأربع الماضية، 42.7 مليون مكالمة، فيما بلغ عدد الأرقام المعلقة 252.2 وعدد الرسائل الاحتيالية المحجوبة أكثر من 42.5 مليونًا، عدد الرسائل التوعوية 466 مليونًا، أكثر من 8.7 ملايين البلاغات المستقبلة، بلغ عدد مكالمات Wangiri المحجوبة 446.7 ألف بلاغوفق صحيفة الوطن السعودية نقلا عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي المواقع المطابقة مع المعايير المعتمدة لمستويات الإشعاعات الكهرومغناطيسية خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 5 آلاف، وقامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادرة بقياس كثير من أبراج مقدمي خدمات الاتصالات خلال الأعوام الماضية، وكانت جميع نتائج القياسات ضمن الحدود التي نصت عليها وثيقة الإرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية والمتوافقة مع المعايير المحددة في تقرير الهيئة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين ICNIRP.

وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال التقرير الصادر أن الهيئة تواصل عملها على الحد من عمليات الاحتيال والانتحال عبر توجيه مقدمي الخدمة بإرسال رسائل توعوية للتحذير من مخاطر الرسائل الاحتيالية ومحور الحلول الفنية وهو استقبال البلاغات من المستخدمين على الرقم 330330 ومعالجتها وفق نظام الاتصالات، وتفعيل نظام الترشيح الذكي (Smart Filter) (وذلك لحجب الرسائل الاحتيالية، محور التنسيق الأمني، تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للقيام بضبط مرتكبي الممارسات الاحتيالية، وإطلاق 3 حملات أمنية بالتنسيق مع الأمن العام خلال عام 2021.

وذكرت الهيئة أنه في إطار تحسين تجربة المستخدم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد سعت الهيئة في عام 2021م إلى تطوير منظومة الشكاوى، لتشمل زيادة كفاءة خدمات الشكاوى وتحديد طرق التحسين ومواطن المعالجة، وتحليلا للوضع الحالي لمنظومة الشكاوى وإعداد إطار عمل وخطة لتحسين تجربة المستخدمين في مجال معالجة الشكاوى، وإصدار دليل ربعي بأبرز مسببات نشوء الشكاوى وزيادتها وتقديم الوصف الكافي لهذه المسببات؛ لغرض تسهيل بناء خطوات المعالجة العملية والصحيحة المتخذة بشأنها. مما سيكون له الأثر في تحسين المؤشرات التشغيلية لخدمات الشكاوى، ومعالجة أبرز مسببات الشكاوى وذلك لتحسين تجربة وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستخدم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد. وبلغت شكاوى الاتصالات 19.5% نسبة الشكاوى المقبولة، ومتوسط زمن المعالجة من 3 إلى 6 أيام، أما شكاوى البريد بلغت 12.60% نسبة الشكاوى المقبولة وزمن المعالجة من 8 إلى 9 أيام.