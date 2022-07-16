المصدر: البيان

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كشف مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية، آخر تطورات حادث مقتل الصيدلي المصري بالسعودية أحمد محمد عبد الهادي، والذي قتل أثناء تأدية عمله بالمملكة على يد إحدى السيدات السعوديات.

ونقل موقع القاهرة 24 عن المصدر المسؤول بالمملكة العربية السعودية،إنه تم استلام خطابات الموافقة على شحن جثمان الصيدلي المصري من قبل النيابة العامة السعودية، ليتم نقله إلى مصر على نفقة الدولة.

وأكد المصدر أنه حتى الآن، لم يتم تحديد موعد عودة الجثمان إلى أرض الوطن.

وفي وقت سابق، كشف المصدر أنه تم الانتهاء من عملية تشريح الجثمان من قبل الطب الشرعي، وإصدار تقرير بعملية التشريح، وتحويله إلى النيابة العامة لتقرر عملية تسليم الجثمان لذويه، ثم نقل الجثمان إلى مصر ليدفن بمسقط رأسه.

يذكر أن أحمد حاتم ماضي من قرية كفر دنشواي مركز الشهداء محافظة المنوفية، وكان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، وتوفي عقب إطلاق الرصاص عليه بالصيدلية التي يعمل بها.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع أسرة الصيدلي المصري أحمد حاتم ماضي، وقدمت واجب العزاء لأهل الفقيد، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وشددت على ثقتها في الإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية، كما طمأنت أسرة الصيدلي القتيل على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى أرض الوطن.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي بالأسرة، أن الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله، وأن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني.