آمبر هيرد تلاحق جوني ديب والقاضي يرفض طلب الاستئناف

المصدر: دبي - البيان

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لا يبدو أن ممثلة مسلسل «أكوامان» آمبر هيرد عازمة على عقد الهدنة والانسحاب من المشهد العام، إذ يشير آخر تحديث إلى تقديمها طلباً باستئناف محاكمة جديدة في قضية التشهير التي رفعتها ضد جوني ديب، بيد أن القاضي قد رفض الطلب.

وبحسب ما نشرته «رويترز» فقد قدمت هيرد طلباً إلى المحكمة لإلغاء فوز ديب بعد أن علمت بوجود خلافات بين هيئة المحلفين في المحكمة. وفي حكم صدر يوم الأربعاء، رفضت القاضية «بيني أزكاريت»، التي ترأست محاكمة فيرجينيا بالتشهير التي عُقدت في محكمة مقاطعة فيرفاكس، طلبات «هيرد» بعد المحاكمة وقالت إنه لا يوجد دليل على الاحتيال أو المخالفات بين هيئة المحلفين. وكان قد طلب محامو هيرد من القاضية في القضية رفض القرار وإعلان خطأ المحاكمة، بحجة أن أحد المحلفين في القضية ما كان يجب أن يكون مؤهلاً للخدمة لأن استدعاءه كان مخصصاً لوالده، الذي يحمل نفس الاسم وعاش في نفس العنوان. حكمت القاضية بيني أزكاريت بأنه «لا يوجد دليل على الاحتيال أو المخالفة».

الجدير بالذكر أنه في يونيو الماضي أُمرت هيرد بدفع 10.35 ملايين دولار لجوني ديب في صورة تعويضات، عندما قضت هيئة محلفين في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا بأن هيرد قامت بالتشهير بنجم «قراصنة الكاريبي».