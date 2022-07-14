تدهور صحة طفل أردني بعد إعطائه بالخطأ حقنة "منع الحمل"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مستشفى النديم بالأردن تطورات الحالة الصحية لطفل أعطي بالخطأ حقنة "منع حمل" بدل المضاد الحيوي ما أدى إلى إدخاله إلى المستشفى لمعاناته من ارتفاع في إنزيمات الكبد وأعراض شديدة في الجهاز الهضمي.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة ملتقطة لتغريدات كتبها مواطن عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر، قائلا إن ابن شقيقته راجع طبيبا خاصا في محافظة مأدبا، حيث كتب لهم حقنة مضاد حيوي. وفقاً لموقع "رؤيا" الأردني.

وأضاف المواطن، أن الطبيب أعطى الحقنة لابن شقيقته الذي لم يظهر عليه أي تحسن بعد أخذ الجرعة، ليقوموا بمراجعة طبيب آخر، الذي بدوره قال لهم إن الحقنة المعطاة للطفل "منع حمل".

وحملت عائلة الطفل، الصيدلية بإعطاء ذوي الطفل حقنة "منع حمل" والطبيب الذي لم يطلع على الحقنة المعطاة للطفل المسؤولية، مشيرة إلى أن حالة الطفل استدعت إدخاله إلى المستشفى لمعاناته من ارتفاع في إنزيمات الكبد وأعراض شديدة في الجهاز الهضمي.

وقال، إن العائلة اكتشفت أن الشخص الذي صرف الوصفة "أستاذ مدرسي" وليس صيدلانيا، مدعيا أنه يجلس في الصيدلية لإراحة زوجته.

بدوره قال مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن الطفل جاء إلى قسم الطوارئ، ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.

وأضاف أنه وبعد تشخيص حالة الطفل من قبل طبيب الاختصاص، تبين أنه أعطي حقنة "منع حمل" بدلا من حقنة "المضاد الحيوي". وأشار إلى أن الحقنة المعطاة للطفل كانت في مركز طبي خاص، مؤكدا أنه تم إجراء الفحوصات الطبية الكاملة للطفل، وأنه غادر المستشفى بصحة جيدة مساء الأربعاء.