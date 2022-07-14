بيل جيتس يعتزم التبرّع بـ 20 مليار دولار لمؤسسته الخيريّة

المصدر: د ب ا

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يعتزم بيل غيتس التبرع بـ 20 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا جيتس الشهر الجاري، في الوقت الذي يخطط فيه رائد الأعمال الخيرية لتسريع وتيرة العطاء.

وقال غيتس، رابع أغنى رجل في العالم، في بيان أمس الأربعاء نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء" آمل من خلال منح المزيد، في أن نتمكن من أن نخفف بعضا من المعاناة التي يواجهها الأشخاص الآن ونساعد في تحقيق رؤية المؤسسة بإعطاء كل شخص الفرصة ليعيش حياة صحية ومثمرة".

ووفقا للبيان، فإن المبلغ النقدي الأحدث من جانب غيتس يجعل إجمالي المنح المقدمة من المؤسسة تصل إلى نحو 70مليار دولار.

وذكرت بلومبرغ أن الهدف الجديد للمؤسسة بتوزيع تسعة مليارات دولار سنويا ، والذي تسعى لتحقيقه مع حلول عام 2026، يمثل زيادة بنسبة 50% عن المعدل الحالي.