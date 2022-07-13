روبوتات تجيب عن أسئلة الحجاج بأكثر من 23 لغة

المصدر: مكة المكرمة – البيان

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واصلت قوافل الحجاج، مغادرة الأراضي السعودية، عبر عشرات الرحلات الجوية والبحرية والبرية اليومية، حيث خصصت المملكة، الأربعاء، لأداء طواف الوداع لحجاج الخارج، الذين توجه بعضهم إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف، والصلاة فيه، فيما غادر البعض الأراضي السعودية، بعد أن أكملوا مناسك الحج لهذا العام.

وأفصحت السعودية عن الأعداد الرسمية لحجاج الخارج، وقالت إن عددهم بلغ 899 ألف حاج، فيما أعلن خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، عن نجاح خطة موسم الحج الجاري على جميع الأصعدة، دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين الحجاج.

وكان من أبرز ما لفت أنظار الحجاج وأثار دهشتهم، استخدام السعودية لتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث استخدمت الروبوتات في توزيع ماء زمزم، كما خصص ربوت في ساحة الحرم لتقديم الإجابات الشرعية لأسئلة الحجاج الدينية بأكثر من 23 لغة، وكان يساعد الروبوت في الرد على الأسئلة، أحد مشايخ الحرم يقف خلف الروبوت، كما استخدمت رئاسة الحرمين الشريفين، الروبوتات الذكية في تعقيم ساحات المسجد الحرام، فيما تتهيأ السعودية لجعل مكة المكرمة أول مدينة ذكية في العالم.

وعلى صعيد متصل، تشهد المدينة المنورة، تواصل توافد ضيوف الرحمن من الحجاج المتعجلين، والحجاج المقيمين في الداخل، حيث شهد المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء وسيد الشهداء، توافد الزوار لأداء الصلاة، وزيارة قبر الرسول (عليه الصلاة والسلام)، والمواقع الإسلامية الدينية والتاريخية.