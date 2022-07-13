غرق 14 شخصاً في شواطئ الإسكندرية

المصدر: البيان

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واصلت شواطئ غرب الإسكندرية حصد أرواح الضحايا، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة السحب وعدم الامتثال لتعليمات المنقذين، وشهد يوم أمس الثلاثاء غرق 7 أشخاص لترتفع حصيلة الضحايا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إلى 14 غريقًا.

وشهد شاطئ السلام غرق محمد عبدالله ظريف وأدهم محمد عوض، حيث تبين من الفحص أنهما نزلا إلى مياه البحر في الساعة السادسة صباحا وسحبتهما الأمواج إلى المياه العميقة وجار البحث عن جثتيهما.

ونجح رجال الإنقاذ في انتشال جثة أحد الأشخاص غرق بشاطئ الزراعيين المجاور لشاطئ النخيل، فيما تم انتشال جثة أخرى من منطقة الحواجز بين شاطئ النخيل والزراعين. كما شهد شاطئ الهانوفيل حالتي غرق، وجرى انتشالهما بواسطة الغطاسين والمنقذين ورواد الشاطئ.

كان رجال الإنقاذ النهري التابعين للحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتعاون مع غطاسي الخير، نجحوا الثلاثاء، في انتشال جثة شاب غرق بمياه شاطئ سيدي بشر المميز، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

شواطئ غرب الإسكندرية شهدت على مدار اليومين الماضيين 7 حالات غرق ليرتفع ضحايا إجازة عيد الأضحى إلى 14 غريقًا، وتم انتشال جثثهم وتولت النيابة العامة التحقيق.