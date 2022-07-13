السعودية.. بلمح البصر لصان يسرقان سيارة ويحرقانها

المصدر: البيان

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تفاجئ مواطن سعودي كان قد ركن سيارته في وضعية التشغيل بالقرب من أحد المباني في مدينة الرياض، بسارق يقتحم سيارته بسرعة البرق ويفر بها على مكان غير معلوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع الفيديو المثير لعملية السرقة، وكيف انتهت عملية المطاردة باحتراق السيارة.

وتعليقاً على الحادثة قال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنَيْن ظهرا في مقطع فيديو يسرقان مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري، ونتج عن ذلك إصابة مالكها أثناء محاولة منعهما من سرقتها، وتمكنا من الهروب بها وإضرام النار فيها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.