مصر.. في ليلة الدخلة مات العريس ونُقل المأذون إلى المستشفى

المصدر: البيان

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فرحة إحدى العائلات المصرية في قرية السكرانة بمحافظة كفر الشيخ لم تكتمل بعقد القران وإتمام الفرح كالمعتاد، فالعريس ذهب لإحضار المأذون الشرعي لكنه لم يعد.

وفي التفاصيل تلقى اللواء أشرف درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» يستقله شخصان، على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز مطوبس، مما أسفر عن مصرع شاب، وإصابة الآخر، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفي.

ملابسات الحادث

تبين من التحريات الأولية مصرع شاب كان في طريقه، برفقة مأذون القرية، لكتب كتابه، ولكنهما تعرضا لحادث على الطريق الدولي الساحلي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل جثمان الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، كما تم نقل المأذون المصاب إلى نفس المستشفى للعلاج.

دفن جثة «عريس السكرانة»

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض علي جهات التحقيق في ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية، وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان العريس، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، وتسليمه إلى ذويه، حيث تم تشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر قرية «السكرانة»، اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد كبير من الأهالي.