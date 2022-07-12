السعودية.. القبض على شخصين سرقا مركبة وأشعلا النار فيها

المصدر: البيان

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قبضت شرطة منطقة الرياض في السعودية، على شخصين ظهرا بمقطع فيديو يسرقان مركبة أمام محل تجاري وأشعلا النيران فيها.

وتفصيلا.. أقدم مواطنان على سرقة مركبة أمام محل تجاري وهي في وضع التشغيل نتج عنها إصابة مالكها أثناء محاولة منعهم من السرقة، وتمكنا من الهروب بها وإضرام النار فيها.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض عبر حساب الأمن العام بتويتر، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.