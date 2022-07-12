مدرس يقتل زوجته بـ"مقص" في مصر

المصدر: البيان

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أقدم مدرس على قتل زوجته بطعنها بسلاح أبيض "مقص" إثر مشاجرة بينهما بسبب مصروف المنزل بمحافظة القليوبية في مصر.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقي القبض على المتهم وتولت الجهات المعنية التحقيق فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغا بوجود جثة ربة منزل داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن بدائرة القسم.. وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها تدعى «ع. م» 33 سنة تعمل مربية في حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها يدعى «إ. ا» 37 عاما مدرس بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بسبب رفض المجني عليها إعطائه أموالا من مصروف المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.