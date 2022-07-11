منشأة الجمرات.. رحابة استيعابية وهندسة معمارية فريدة

المصدر: البيان

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توفر حزمة من الخدمات والمشروعات العملاقة التي أنشأتها المملكة العربية السعودية أفضل السبل وأيسرها لحجاج بيت الله الحرام الذين يقضون أول أيام التشريق بمشعر منى.

وقد حوّلت منشأة الجمرات فصلاً من المشقة وبدلته بهندسة معمارية فريدة إلى رحابة يصل استيعابها في الساعة الواحدة لـ 300 ألف حاج .

وشيدت " المنشأة " من خمسة طوابق بارتفاع 12 متراً، بحسب الاحتياج ومدى القدرة الاستيعابية ولكن إذا دعت الحاجة إلى توسعة فإنها قابلة للتعدد رأسياً لتكون 12 طابقا، وفق صحيفة "الوطن" السعودية.

شاهد من السماء امتداد المشروع الذي تجاوزت تكلفته أكثر من 4 مليارات و 200 مليون ريال ، بطول 950 متراً وعرض 80 متراً ، ولكن ما لا نراه ويتوارى تحت أرضه، نفق الخدمات المساندة ومعمل تجميع الحصوات. وإلى جانب المشروع حيث بداية " قطار المشاعر " يبرز حجم المنجز والمقدم لضيوف الرحمن، فعلى امتداد 20 كيلو متراً باتجاه مشعر عرفات مروراً بمزدلفة، ينقل القطار هذا الموسم 360 ألف حاج عبر أكثر من 2000 رحلة . المنظر إجمالاً لوادي منى يكسوه بياض " مدينة الخيام"، مستقر أكثر من 2.6 مليون حاج ، وتخترقه طرق وجسور وأنفاق ، وعنده تنتهي ممرات المشاة .