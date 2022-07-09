مشاهد مهيبة لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام العيد

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مشهد مهيب لحجاج بيت الله الحرام أثناء طواف الإفاضة في أول أيام #عيد_الأضحى 

صحن المطاف يزدان بضيوف الرحمن أثناء طواف الإفاضة

حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام #عيد_الأضحى

 

طلائع الحجاج يؤدون طواف الإفاضة في أول أيام #عيد_الأضحى 

 

صباح #عيد_الأضحى_المبارك في رحاب المسجد الحرام.

 

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى. 

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