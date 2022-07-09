مصر.. شاب يقتل شقيقه ليلة العيد

المصدر: البيان

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توفي شاب مصري من سيناء شمال مصر، في مشاجرة مع أخيه عشية ليلة عيد الأضحى المبارك.

فقد شهدت مدينة العريش شمال سيناء، حادثة قتل ليلة العيد، حيث طعن شاب، شقيقه، بآلة حادة في مدينة العريش، ما أدى لوفاة المجني عليه في الحال.

وقتل شاب شقيقة في مشاجرة بينهما بمنطقة سوق الخميس ، بسبب وجود خلافات مالية بينهما ، بينما أصيب الآخر بإصابات خطيرة وفق صحيفة أخبار اليوم.

وقالت المصادر إن مشاجرة نشبت بين شاب و شقيقة، حيث أسفرت عن مقتل الأول 18 عاما، وإصابة الثاني بإصابات حرجة و تم نقل المصاب إلى مستشفى العريش العام وإخطار أجهزة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.