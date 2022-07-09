حديقة أستراليا تودّع «الفيلة المحبوبة»

المصدر: دبي - البيان

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فقدت حديقة الحيوان الأسترالية الأربعاء الماضي أقدم فيلة في أستراليا والمدعوة تريشيا. عاشت تريشيا في حديقة حيوان بيرث لعقود قبل أن تقضي عن عمر 65 عاماً بوصفها من أقدم الأفيال بالعالم.

وكانت الفيلة المحبوبة وصلت من فيتنام العام 1963 وظلّت مصدراً لسعادة الزوار لسنوات طويلة، حسب موقع «أستراليا بالعربي». وكانت حديقة بيرث أعلنت قبل أيام أن صحة تيريشا تتدهور، مؤكدة أن الموظفين لا يتوانون عن العناية الفائقة بها. وعبّر أناس كثيرون عن حزنهم لفقدان «الفيلة المحبوبة».