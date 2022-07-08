الماعز الصغير ذو الأذنين الطويلتين.. فيديو

المصدر: البيان

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كسر ماعز صغير رقماً قياسياً في طول الأذنين، وأصبح نجما على وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان.

يعيش الماعز "سيمبا" الآن، حياة مدللة في كراتشي، حيث وُلد الشهر الماضي بأذنين طويلتين نمتا مذاك ليصل طول الواحدة فيهما إلى 54 سنتيمتراً.

ويقول المربي محمد حسن ناريغو لـ "يورونيوز" إنه اتصل بموسوعة غينيس للأرقام القياسية لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إدخال الحيوان إليها، رغم عدم وجود فئة "أطول أذنَي ماعز" في الوقت الراهن على موقع المنظمة الإلكتروني.

وروى ناريغو بفخر "بالكاد بعد 10 إلى 12 يوماً من ولادته، بدأ (الحيوان) يظهر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية وفاز بمسابقة جمالية". وأضاف "بعد 30 يوماً، أصبح محبوباً لدرجة أن شخصية مشهورة ستحتاج إلى 25 إلى 30 عاماً لتحقيق الشهرة نفسها".