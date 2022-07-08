"العربية" تفضح سارقين في قطار بألمانيا

المصدر: البيان

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كشف تحدثهما باللغة العربية لصين عربيين في ألمانيا، وذلك بعد أن سرقا حاسوبا محمولا أثناء وجودهما برحلة في قطار، حيث لم يكونا يتوقعان أن أحدًا بالقرب منهما يفهم اللغة العربية عندما كانا يتحدثان عن خططهما لسرقة أشياء ثمينة مستقبلية، إلا أن امرأة فهمت حديثهما وأخبرت طاقم القطار، لتقبض الشرطة على السارقين!

فبعد أن سرقا حاسوبًا محمولًا خلسة من أحد الركاب في قطار سريع بين مدينتي دوسلدورف وكولونيا في ألمانيا، بدأ شابان (16 و17 عامًا) بوضع خطط لسرقة أشياء ثمينة أخرى، متحدثين بـاللغة العربية، اعتقادًا منهما بأن أحدًا لن يفهم ما يقولانه! لكن مسافرة (38 عامًا) فهمت ما قالاه وأبلغت طاقم القطار، كما نقل موقع "شتيرن" الألماني.

وأضاف الموقع أن طاقم القطار بدأ يسأل الركاب عما إذا كان أي منهم قد فقد شيئًا من أغراضه، ليتبين أن شابًا من برلين (31 عامًا) فقد حاسوبه المحمول.

وعندما وصل القطار إلى محطة القطارات الرئيسية في كولونيا، وفقًا لـ"شتيرن"، عثر رجال الشرطة على الحاسوب المحمول مع الشابين المشتبه بهما. وتبين لاحقًا أن أحدهما على الأقل متهم بسرقات سابقة وكانت السلطات تبحث عنه في مدن إيسن ودويسبورغ ومونستر.

وبعد إبلاغ مكتب رعاية الشباب، أوقفت الشرطة الشابين مؤقتًا، ويواجهان الآن تهمتي السرقة والاحتيال، بسبب سرقة الحاسوب المحمول وركوب القطار بدون تذكرة.