من "اليخاندرو" إلى "بدر".. رحلة عمل تحولت إلى اعتناق الإسلام وأداء فريضة الحج

المصدر: البيان

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اليخاندرو كولومبي الجنسية أسلم قبل أشهر بعدما كان كاثوليكيا، قدم إلى مدينة جدة السعودية للعمل وأراد في يوم من الأيام تغيير مسار حياته وصمم بعد معرفته للإسلام الدخول إلى هذا الدين الذي سيساعده في تجاوز كل مشكلاته في الحياة.

اختار اليخاندرو بعد اعتناقه الإسلام اسما جديدا لنفسه وهو بدر، ثم أتى للحج بعد أن حسن إسلامه.

ويروي بدر قصته بالقول، "طوال حياتي وأنا أعيش في عائلة كاثوليكية، وعندما أتيت إلى السعودية انضممت للمركز الإسلامي في جدة تعرفت على الإسلام وأصدقاء جيدين، وأخبروني أن هناك مشاعراً خاصة عند رؤية الكعبة للمرة الأولى ومن شدة الفرح ستشعر بالبكاء، فقلت لنفسي يجب أن أجرب هذه اللحظة".

ذهب بدر إلى العمرة فتذكر مقولة أصدقائه له وأحب المكان وبدأ بتعلم قراءة الفاتحة والقرآن ليتأمل في معانيه.

وعن شعوره يقول بدر، في المرة الأولى لأداء العمرة في رمضان شعرت بمشاعر قوية وأحسست بمشاعر الفرح حتى البكاء أحسست أن هذا المكان الذي يجب أن أكون فيه.