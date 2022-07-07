أستاذ تاريخ يفجرها.. البيتزا ليست إيطالية

المصدر: البيان

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فجر أستاذ تاريخ الطعام الإيطالي ألبرتو غراندي مفاجأة كبيرة بدحضه للأساطير والمسلمات حول المطبخ الإيطالي، في بلد يأخذ فيه فن الطهو والأكل طابعًا مقدسا.

وقام غراندي اعتماد بمقاربة "جريئة" تهدف إلى "تفكيك الأساطير حول المطبخ الإيطالي"، عبر بودكاست جديد أطلقه بداية العام الحالي، وفق "مونت كارلو.

ويمكن أن يكون عمل غراندي محفوفا بالمخاطرة، خاصة أنه لا يتردد في مهاجمة "المعالم الأثرية" للمطبخ الإيطالي، كما تلاحظ أسبوعية Specchio، التي كرست مقالا لنظريات غراندي.

فعلى سبيل المثال، اعتبر البروفيسور أن طبق الكاربونارا الشهير لا يملك أصولا رومانية، ولكن بدايته تعود إلى نهاية "الحرب العالمية الثانية"، عندما أحضر الجنود الأمريكيون لحم الخنزير المقدد إلى إيطاليا وكانت لديهم فكرة مزجه مع البيض والمعكرونة.

أما بالنسبة للبيتزا النابولية الشهيرة، فإنها، بحسب مقاربته، أيضًا ثمرة تلاقي إيطالي – أمريكي. فالنسخة التي نعرفها اليوم وُلدت في الولايات المتحدة، وحتى الخمسينيات من القرن الماضي، كان جزءا كبيرا من الإيطاليين لا يعرفون البيتزا، وكان يتم الحديث عنها كطبق غريب، ، وفقا لغراندي.

ويؤكد غراندي أن هذا الطبق ولد في نابولي. لكنه يوضح أن البيتزا كانت بيضاء في الأصل، من دون طماطم أو جبنة موزاريلا، كما كانت غنية بالثوم والزيت وتؤكل في الشارع، أي نوع نوع من طعام السريع قبل وقته.