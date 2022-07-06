10 نصائح غذائية لسلامة حجاج بيت الله

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أهمية أن يتبع الحجاج أهم التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وتجنب التعرض للإصابة بالتسممات الغذائية والتلبكات المعوية.

وأوصت الهيئة بضرورة اتباع 10نصائح غذائية تمثلت في مايلي :

１- الاعتماد على المواد الغذائية التي يمكن حفظها في درجة حرارة الغرفة مثل العسل والعصائر الطبيعية المعلبة والمواد الجاف.

２- تجهيز الطعام بكميات قليلة وعدم الاحتفاظ بأية أطعمة سواء كانت باردة مثل السلطات والمقبلات، والتخلص مما يتبقى من هذه الوجبات.

３- الحرص على قراءة البطاقة الغذائية والتأكد من تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية ومن عدم وجود أي انبعاج أو صدأ أو تسرب في مكونات المعلبات.

４- الحرص على تناول مياه الشرب المعبأة وعدم الشرب من مياه الحنفيات لعدم سلامة مصدرها.

５- في حال شراء منتجات الألبان، فيجب شراؤها بعبواتها الأصلية والتأكد من أنها مبسترة وآمنة.

６- التأكد بشكل مستمر من نظافة اليدين قبل وبعد الأكل.

７- الإكثار من الماء والسوائل تناول الخضار والفاكهة بعد غسلها، كونها تعين الحاج على تعويض السوائل وتمنع الإصابة بالجفاف، وتقليل الأطعمة الدسمة والحلويات.

８- في حال الرغبة في تحضير الوجبات في السكن، يفضل مراعاة اختيار اللحوم والأسماك الطازجة لتلافي المشاكل الصحية الناتجة عن سوء التذويب تلك المواد.

９- في حال تناول الطعام من مطاعم الخارجية، يجب الحرص على اختيار المطاعم النظيفة، فعادة ما تعكس نظافة العاملين والمكان الوضع الصحي لتلك المنشآت.

１０- من الضروري مراجعة الطبيب فوراً في حال واجهت الحاج أي من أعراض التسمم الغذائي أو ما يشابهها من القيء والإغماء والاسهال وارتفاع درجة الحرارة.