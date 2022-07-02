صرخات ابنة ضحية مذبحة الريف الأوروبي للجاني: "إزاي هان عليك عشرة 30 سنة؟"

المصدر: البيان

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ارتفعت صرخات ابنة المجنى عليه وشقيقة باقي ضحايا مذبحة الريف الأوروبي بمصر وانهارت حينما رأت المتهم، قائلة:"كلت معاه ازاي وشربت معاه ازاي، ازاي يهون عليك بعد عشرة 30 سنة".

واعترف المتهم خلال الجلسة بقتله المجنى عليهم قائلاً:"أيوه انا قتلتهم".

وقرر قاضي الجلسة انتداب محام للدفاع عن المتهم وفق البوابة نيوز.

وكانت النيابة العامة بمصر أمرت بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وقد كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.