مصر.. اعترافات صادمة لمرتكب مذبحة الريف الأوروبي

المصدر: البيان

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أدلى المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي في مصر باعترافات صادمة، حيث أكد أنه قتل الـ 5 أفراد بالسكينة.

وأثبتت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10ونص، حضور المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوربي الذي راح ضحيته 5 أفراد.

واستمعت المحكمة إلى المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة أمام المحكمة قائلا: أيوة أنا قتلتهم بالسكينة.

ورفعت المحكمة الجلسة لانتداب محام للحضور عن المتهم، حيث دخل أسرة الضحايا في نوبة بكاء لحظة حديث المتهم كما طالبوا بسرعة إعدامه.

وصل أهالي أسرة ضحايا مذبحة الريف الأوروبي إلى محكمة جنايات الجيزة، بالكيلو 10 ونص، لحضور أولى جلسات محاكمة قاتل ذويهم، ودخل عدد منهم في نوبة

بكاء أمام المحكمة وفق صحيفة الوفد.

وطلب أهالي الضحايا سرعة القصاص العادل في الواقعة وإعدام المتهم، كما أكدوا كذب روايته وأنه لم يتقدم لخطبة الفتاة ويقول ذلك في محاولة منه للإفلات من العقاب وتبرير موقفه.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل خمسة من أسرة واحدة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وأقامت النيابة الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.

كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.