القبض على شقيقتين توأم استخدمتا جوازي سفر بعضهما 30 مرة

المصدر: البيان

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قبضت السلطات الأمنية في الصين على شقيقتين توأم استخدمتا جوازي سفر بعضهما.

واعتادت الشقيقتان التوأم تبادل جوازي سفرهما، واستخدمت كل منهما هوية الأخرى للسفر إلى الخارج أكثر من 30 مرة، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن «بيزنس إنسايدر».

وأكدت الشرطة أنه تم القبض على الشقيقتين اللتين تتحدران من مدينة هاربين شمالي الصين، يوم الاثنين الماضي، ويتم التحقيق معهما في الوقت الحالي.

وبدأ كل شيء عندما أرادت إحدى الأختين، وتسمى هونغ، السفر إلى اليابان لتكون مع زوجها الياباني.

ومع ذلك، فقد تم رفض طلب التأشيرة الخاص بها مراراً وتكراراً، في حين تم قبول طلب التأشيرة الخاص بشقيقتها التوأم وي حين تقدمت به، لذلك قررت هونغ الاستفادة من مظهرهما الجسدي المتماثل، واستعارت جواز سفر وي للسفر إلى اليابان.

وأضافت الشرطة أن هونغ استخدمت في وقت لاحق الطريقة نفسها للسفر بين الصين واليابان وروسيا 30 مرة على الأقل.

من ناحية أخرى، استخدمت وي جواز سفر هونغ للسفر إلى تايلاند ودول أخرى أربع مرات.

ولم تذكر السلطات الصينية كيف تمكَّنت من كشف عملية الاحتيال هذه التي قامت بها الشقيقتان.

وأثار هذا الخبر دهشة مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الصيني «Weibo»، الذين تساءلوا عن كيفية تمكُّن التوأم من خداع مسؤولي الهجرة عدة مرات، خاصة وسط تشديد إجراءات الرقابة الصارمة على حدود البلاد في الأشهر الأخيرة نتيجة لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).