رجل مرور سعودي يشهر سلاحاً لإيقاف مفحط بالقوة

المصدر: البيان

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ظهر رجل مرور سعودي في مقطع فيديو وهو يؤدي عمله بقوة وحزم أثناء إيقاف شخص مارس "التفحيط" بمركبته، مشهراً السلاح لإجباره على التوقف حين حاول قائد المركبة الهرب من الموقع.

ولقي الفيديو الذي أظهر سرعة حسم رجل المرور للموقف، إعجابا واسعا من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن إشادتهم برجل المرور وحسمه للموقف خلال ثوانٍ معدودة، حماية للسلامة العامة على الطرقات.

وفي السياق، أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مرور منطقة الرياض ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة الدرعية، معرضا سلامة الآخرين للخطر، وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير إدارة مرور الرياض المكلّف العميد محمد بن برجس الدوسري، لحظة تكريم رجل المرور الجندي عبدالسلام الصنيتان، من منسوبي شعبة مرور محافظة الدرعية نظير جهوده وحسن تصرفه حيال الحادثة.