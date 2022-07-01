بيان من شرطة الرياض حول مشاجرة نسائية وتهديد رجل لهما بسلاح

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر فيه فتيات يتشاجرن قرب تجمع نسائي أمام إحدى المدارس في الرياض، ويظهر أيضاً تدخل رجل في المشاجرة وإشهاره السلاح بحسب روايات بعض النشطاء.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى مقطع المشاجرة المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي أمام أحد المرافق العامة، فإنه تمت مباشرة بلاغ فتاتين عن تعرضهما للاعتداء من فتاتين وتهديد آخر لهما بسلاح والهرب من الموقع، حيث تم ضبطهم، وهم مواطنتان ومواطن.

جرى إيقاف الثلاثة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكان الفيديو المنشور أثار ردود فعل غاضبة من نشطاء مواقع التواصل، مطالبين بمحاسبة المتورطين.