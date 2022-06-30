رائد صيني: عادة شخصية هي أصعب مهمة في الفضاء

المصدر: البيان

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كشف رائد فضاء صيني عن عادة شخصية تشكِّل المهمة الأصعب في الفضاء.

وأوضح تشاي تشي قانغ أن هناك شيئاً صغيراً ولكن القيام به مرهق للغاية في محطة الفضاء، وهو قص أظافر القدمين، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن «صحيفة الشعب اليومية أونلاين».

وقال قانغ: «يعد الوصول إلى أصابع القدمين في ظل انعدام الجاذبية حركة بالغة الصعوبة. والأصعب منها هو منع تطاير الأظافر بعد قصّها».

والتقى رواد المركبة شنتشو -13 الصينية، وهم كل من تشاي تشي قانغ ووانغ يا بينغ ويه قوانغ فو، بالصحفيين في 28 يونيو الحالي بمدينة بكين، وتحدثوا عن العديد من التفاصيل الحياتية في الفضاء.

وفي إجابة عن سؤال عن التبادلات التي أجروها مع طاقم شنتشو - 14 الذي يعمل حالياً في محطة الفضاء، كشف قانغ عن تفاصيل صغيرة مثيرة للاهتمام.

وذكر أن طاقم شنتشو - 14 أجرى تدريبات واستعدادات شاملة قبل الرحلة، مشيراً إلى أن الطاقم يتمتع بكامل الثقة والقدرة على إتمام المهمة.