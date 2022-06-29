الأحد 10 يوليو .. عيد الأضحى في هذه الدول

المصدر: البيان

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غربت الشمس الآن في شرق العالم الإسلامي، وبدأت هذه الدول بالإعلان تباعا عن نتيجة تحري هلال شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت ماليزيا رسمياً عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

بعد تحري الهلال من 86 موقع، أندونيسيا تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها. #عاجل pic.twitter.com/zcunVx4mmm — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 29, 2022

كما أعلنت سلطنة بروناي رسمياً عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

سلطنة بروناي تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها. #عاجل pic.twitter.com/8VbPae8hSX — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 29, 2022

وبعد تحري الهلال من 86 موقعاً، أعلنت إندونيسيا رسمياً عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين، في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن على من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وكانت المحكمة العليا، قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، تأمل فيه ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

وكان مركز الفلك الدولي، أعلن أن يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم.

ماليزيا تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها. #عاجل pic.twitter.com/gJnpaq9oMl — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 29, 2022

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر وبلاد الشام وبلاد المغرب، وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وصرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأربعاء.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة).

وبذلك تكون غــرة شهـر ذو الحجـة 1443هـ فلكيا يوم الخميس 30/6/2022م.

وتكون وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكيـًا يوم الجمعة 8/7/2022م.

ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكيا يوم السبت 9/7/2022م.