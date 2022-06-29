شرطة مكة المكرمة تعلق على فيديو تعرض امرأة للضرب على يد ابن زوجها

المصدر: البيان

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أصدرت شرطة مكة المكرمة بياناً علقت فيه على فيديو انتشر في وسائل التواصل، وظهرت فيه امرأة تتعرض للتعنيف على يد ابن زوجها.

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل، وتظهر فيه امرأة تدَّعي تعرُّضها للتعنيف والاعتداء من ابن زوجها، تبيَّن من إجراءات الاستدلال الأولية وجود دعاوى منظورة لدى الجهات المختصة، ولم يثبت تعرُّضها لأي تعنيف.

وأردفت شرطة العاصمة المقدسة أنه جرى استكمال الإجراءات، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.