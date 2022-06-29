يتحدى فقدان البصر بالبصيرة ويحطم رقمين قياسيين في «غينيس»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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لطالما برزت شخصيات عالمية تحدت ظروفها الخاصة وكسرت قيود واقعها، وذهبت بقدراتها إلى أبعد مدى فكانت نماذج راقية، وتجارب مميزة، وعبراً حقيقية لملايين الأصحاء، ومن هؤلاء المتزلج الياباني روزي أوشي، الذي فقد %95 من بصره بسبب المرض، لكنه ببصيرته حطم رقمين قياسيين، أخيراً، في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال أداء 33 قفزة أولية في دقيقة واحدة، وهو معصوب العينين، ثم تلاها في الوضع نفسه بـ 122 قفزة أولية متتالية.

قال أوشي، الذي فقد معظم بصره بسبب مرض التهاب الشبكية الصباغي، إنه بدأ في التزلج على الألواح في سن 14 عاماً، وبدأ يفقد قدرته على الرؤية بوضوح بعد بضع سنوات فقط، بحسب موقع «upi». وأضاف: «كلما فقدت بصرك أكثر، خسرت المزيد من الحيل. اختفت كل الحيل التي عملت بجد للحصول عليها... فقط لأنك لا تستطيع الرؤية». وأكد أوشي أنه رغم ذلك عمل على مضاعفة جهوده وتدرب على التزلج مع أصدقائه بينما كان بصره يتدهور، «لا يمكنني تغيير حقيقة أنني مصاب بمرض، لذلك اعتقدت أنني سأضطر إلى التعايش معه». وأوضح المتزلج الياباني أنه تسبب في إجهاد ظهره قبل أيام قليلة من محاولته الوصول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.