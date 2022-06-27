تتهم ابن زوجها بطردها من منزلها واختطاف والده في السعودية

المصدر: البيان

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كشفت مواطنة سعودية تفاصيل المأساة التي تتعرض لها، مناشدة الجهات المختصة في مكة المكرمة بالتدخل متهمة ابن زوجها بتعنيفها جسديا ولفظيًا هي وزوجها وبناتها، مشيرة إلى أن ذروة هذا التعنيف بدأت منذ 4 سنوات.

وفي التفاصيل، التي نشرتها صحيفة عاجل، كشفت المواطنة أنهُ في إحدى الليالي دخل ابن الزوج عليها وبرفقته مجموعة من الجنسيات المختلفة ليعاونوه في التعنيف، وقد قُبض عليه هو وحده بينما لم يتم القبض على البقية من الجهات المعنية.

وأضافت أنه تم اختطاف زوجها الطاعن في السن من قِبل ابنه، وأنهُ يعاني من أمراض وقسطرة في القلب وهي الوحيدة التي ترعاه وتعتني به وفق قولها.

واستكملت أن الزوج يخاف من هذا الابن بسبب الرهبة التي يواجهها نتيجة أفعاله، وقد اختطفه وحبسه أكثر من مرة وأعادهُ لها مختلًا قائلة (لا أعلم ماذا يعطيه عند حبسه).

وأردفت بأنهُ طردها من منزل زوجها وهدد بتطليقها وذلك لإمكانية وصوله إلى الخدمات الحكومية لزوجها، ونوهت بأن لديها شهودا في هذه الحادثة، وأنها رفعت عليه بلاغا في الشرطة، وقالت ابنتي لديها اختبارات هذا الأسبوع ومنعنا من مراجعة الشرطة للتأكد من رفع ملف قضيتهم إلى النيابة العامة.

وعن الحالة النفسية لابنتيها قالت بأن حالتهم تدهورت وازدادت سوءا، بعد أن تجرعتا معاناة التعنيف من أخيهما، وأكدت بأنها تواصلت مع الجهات المعنية بالتعنيف الأسري ولم تلق تجاوبًا منهم.

وأخيرًا ناشدت أمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدة أن لديها ما يثبت ويعزز من موقفها في هذه القضية.