السجن 10 سنوات لدكتور جامعي تسبب بشلل نصفي لابن شقيقه

المصدر: البيان

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قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس دكتور جامعي لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، في تهمة الاعتداء بالضرب على ابن شقيقه بثقل حديدي «دمبل».

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، اتضح من التقرير الطبي، أن المجني عليه أصيب بسبب هذا الاعتداء بعاهة مستديمة تمثلت في شلل نصفي وكسر بالجمجمة.

وحضر دفاع المجني عليه المحامي يعقوب الشطي، وترافع شفاهة عن المجني عليه وطالب بمعاقبة المتهم بأشد العقوبات.

وأفاد الشطي بأن عنصر الترصد ثابت بحق الجاني، وتبين ذلك من خلال تجهيز الثقل ومراقبة موكله والتربص به.