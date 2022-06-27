«أسماك روبوتية» تجمع دقائق البلاستيك بالمحيطات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن المكتب الإعلامي للجمعية الكيميائية الأمريكية، ابتكار روبوتات شبيهة بالأسماك سرعتها 150 متراً في الساعة، مهمتها جمع دقائق البلاستيك في المحيطات، وفق وكالة «تاس».

وكما هو معروف ترمى في مياه الصرف الصحي وأكوام النفاية حوالي 300 مليون طن من النفايات البلاستيكية، القسم الأكبر منها لا يتحلل على مدى عشرات بل وحتى مئات السنين.

ولا تبقى هذه النفايات البلاستيكية فترة طويلة في الماء، بل تأكلها الحيوانات البحرية، لذلك يمكن أن يصل جزء منها إلى جسم الإنسان مع لحم السمك والمحار والقشريات. والقسم المتبقي من هذه النفايات يعقد عملية تنظيف المحيط العالمي من النفايات.

وقد تمكن الكيميائيون من ابتكار طريقة لتنظيف المحيطات من النفايات البلاستيكية باستخدام روبوتات أوتوماتيكية، شبيه بالأسماك الصغيرة من حيث مقاساتها.